Lion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lion ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lion die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 681,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 715,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at