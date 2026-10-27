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27.10.2026 06:31:29
Lionco Pharmaceutical Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lionco Pharmaceutical Group lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Lionco Pharmaceutical Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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