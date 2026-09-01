International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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01.09.2026 15:31:26
Lionel Messi announces retirement from international football
The Argentine legend announced that he will not play for the national team again, ending an illustrious international career.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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