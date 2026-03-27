Lionheart A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lionheart A veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,190 USD. Im Vorjahr hatte Lionheart A ebenfalls ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at