Lionheart A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lionheart A hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,290 USD. Im letzten Jahr hatte Lionheart A einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at