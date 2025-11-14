Lionheart A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lionheart A hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Lionheart A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at