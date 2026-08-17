Lionheart A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lionheart A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at