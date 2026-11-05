Lions Bay Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lions Bay Capital hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CAD gegenüber -0,100 CAD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lions Bay Capital -0,3 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -0,40 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,02 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at