|
04.11.2026 06:31:28
Lions Bay Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lions Bay Capital lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lions Bay Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu -0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD, nach -0,110 CAD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Lions Bay Capital im vergangenen Geschäftsjahr 0,02 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lions Bay Capital -0,40 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.