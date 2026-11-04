Lions Bay Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lions Bay Capital lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lions Bay Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu -0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD, nach -0,110 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Lions Bay Capital im vergangenen Geschäftsjahr 0,02 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lions Bay Capital -0,40 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at