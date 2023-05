Liontrust will GAM Holding AG übernehmen

London/Zurich, 4 May 2023

Liontrust, der auf spezialisierte Fonds ausgerichtete Asset Manager, gibt heute die bedingte Übernahme des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals der GAM Holding AG (GAM) bekannt. GAM ist ein in der Schweiz börsenkotierter, global tätiger Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von CHF 23.3 Milliarden (GBP 20.9 Milliarden) im Bereich Investment Management per 31. März 2023.

Eckpunkte

Schaffung eines global tätigen Asset Managers mit GBP 53 Milliarden verwalteter Vermögen auf Pro-forma-Basis 1 .





. Beschleunigung der Entwicklung von Liontrust durch das Erreichen aller sieben strategischen Ziele2.

Erwartung, dass die vorgeschlagene Übernahme vor Transaktions- und Reorganisationskosten den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr (das erste volle Jahr nach Abschluss) und in den Folgejahren erheblich steigern wird.





Erwerb der Aktien von GAM durch die Ausgabe von 9.4 Millionen neuen Stammaktien von Liontrust, und es wird erwartet, dass die GAM-Aktionäre bei Abschluss der Transaktion einen Anteil von etwa 12.6 Prozent an der kombinierten Gruppe halten werden.

Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein.







Erweiterte Produkt palette

Erweiterung der Fondspalette und der Anlageklassen von Liontrust, u.a. in den Bereichen Fixed Income, thematische Aktien und Alternatives. Dies schafft eine Plattform für Wachstum, wodurch Kundenlösungen auf globaler Ebene verbessert werden und die Korrelation der Erträge über die gesamte Fondspalette durch eine stärkere Diversifizierung reduziert wird.





Zwölf Fonds werden verwalteten Vermögen von mehr als GBP 1 Milliarde aufweisen (sieben werden heute von Liontrust und fünf davon von GAM verwaltet); beide Asset Manager haben eine lange Tradition im Bereich des nachhaltigen Investierens.





Stärkung d ie Distribution

Ausweitung der weltweiten Distribution, wobei 62% der verwalteten Vermögen von GAM aus Kontinentaleuropa stammen, während Liontrust ein führender Asset Manager in Grossbritannien ist, dessen Marke heute die sechst stärkste in diesem Markt ist (Quelle: Broadridge).





Verstärkung der physischen Präsenz von Liontrust in Europa, einschliesslich der langjährigen Präsenz in der Schweiz, mit Niederlassungen in Asien und den USA sowie einer Plattform für die Expansion in diesen Gebieten.





Schaffung einer breitere Kundenbasis für die Fonds der fusionierten Gruppe weltweit, und damit Nutzung von bestehenden engen Beziehungen zu den Vertriebspartnern der beiden Asset Manager.





Bereicherung der Invest ment Teams

Es kommen erfahrene Investmentteams hinzu, darunter neun Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, die von Citywire mit A bis AAA bewertet werden.





Gemessen an den verwalteten Vermögen lagen 75% der GAM-Fonds im 1. oder 2. Quartil ihrer jeweiligen Sektoren über 3 und 5 Jahre bis zum 31. März 2023.







Liontrust wird den aktiven Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern von GAM ein attraktives Zuhause bieten. Sie werden von Liontrusts Fokus profitieren: unabhängige, eigenständige Investmentprozesse, starker Vertrieb und Marketing, eine bedeutende Marke, finanzielle Stabilität und die Unterstützung durch Geschäftsprozesse und Infrastruktur.

Dienstleistungen in der Fondsverwaltung

GAM hat eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, alle von Luxemburg und der Schweiz aus betreuten Drittfonds im Bereich Fund Management Services an ein spezialisiertes, europaweit tätiges Fondsverwaltungs-Unternehmen zu übertragen; weitere Einzelheiten wird GAM zu gegebener Zeit bekannt geben.





1 Liontrust verwaltete Vermögen von GBP 31’760 Millionen per 17. April 2023 (Quelle: Liontrust). GAM's Investment Management Division Vermögen von CHF 23’280 Millionen (GPB 20’974 Millionen) per 31. März 2023 (Quelle: GAM)

2 Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und verantwortungsbewusste Investoren zu sein; langfristig eine marktführende Anlageperformance zu erzielen; die Fondspalette zu diversifizieren; den Vertrieb und den Kundenstamm zu erweitern; das Anlegererlebnis zu verbessern; Talente anzuziehen und zu entwickeln; und die Geschäftsinfrastruktur weiter aufzubauen, um das Wachstum zu fördern.

Die vorgeschlagene Übernahme von GAM wird den strategischen Fortschritt und das Wachstum von Liontrust durch umfangreichere Investmentmöglichkeiten und den globalen Vertrieb des zusammengeführten Unternehmens beschleunigen.

Die Anlageteams von GAM haben über alle Anlageklassen hinweg langfristig eine starke Performance erzielt, und neun Fondsmanagerinnen und Fondsmanager werden von Citywire mit A bis AAA bewertet. Gemessen an den verwalteten Vermögen lagen 75% der GAM-Fonds über 3 und 5 Jahre bis zum 31. März 2023 im 1. oder 2. Quartil in ihren entsprechenden Kategorien. Über drei Jahre befanden sich 46% der GAM-Fonds im 1. Quartil und über fünf Jahre waren es 45%. Über drei Jahre befanden sich 37% der GAM-Fonds im obersten Dezil und 40% im obersten Dezil über fünf Jahre (Quelle GAM).

Liontrust wird ein Umfeld schaffen, das es den Investmentteams ermöglicht, sich auf die Verwaltung ihrer Portfolios im Rahmen der Risiko- und Compliance Anforderungen zu konzentrieren und mit der Unterstützung des gesamten Unternehmens Performance und Wachstum der Vermögenswerte zu erzielen.

Die breite Palette an Fonds und Anlageklassen wird die Produktpalette von Liontrust erweitern. Die erweiterte Palette bietet das Potenzial, den gemeinsamen Kundenstamm zu vergrössern und bietet Liontrust eine differenzierte Performance über die gesamte Fondspalette und Marktzyklen hinweg.

Das bestehende Produktangebot von GAM ergänzt das von Liontrust insbesondere in den Bereichen Fixed Income und Alternatives. GAM wird Liontrusts Angebot an festverzinslichen Wertpapieren durch zusätzliche Kapazitäten in folgenden Bereichen verstärken: Asset Backed Securities, Emerging Markets Debt, Global Credit, Global Rates und Catastrophe Bonds sowie Insurance Linked Securities. Aktien werden weiterhin das grösste Produkt für das vergrößerte Unternehmen sein, wobei GAM das Angebot in folgenden Bereichen erweitert und verstärkt: Asien, Japan und Emerging Markets, Thematic Global Equities, Europa, Luxury Brands und UK Income. GAM wird auch die Multi-Asset- und Alternatives-Angebote ausbauen und Kapazität im Wealth Management anbieten.

Es wird erwartet, dass diese erhöhte Produkttiefe das Wachstum des Marktanteils von Liontrust im Laufe der Zeit unterstützen wird, und dazu beiträgt, die Marktvolatilität und die sich ändernde Nachfrage nach Anlagestilen besser abfedern zu können. Die vorgeschlagene Übernahme wird zu schrittweisem Wachstum führen, mit 12 Fonds, die mehr als GBP 1 Milliarde an verwalteten Vermögen haben (zwei für Economic Advantage, einer für Global Fundamental, vier für Sustainable Investments, vier für GAM Fixed Income und einer für GAM Multi-Asset).

Liontrust beabsichtigt, alle GAM-Fonds so bald wie möglich nach Abschluss der vorgeschlagenen Übernahme in Liontrust umzubenennen und das GAM-Geschäft unter der Marke Liontrust zu betreiben.

Die Übernahme wird den weltweiten Vertrieb stärken und die Möglichkeit bieten, den Umsatz und den Marktanteil zu erhöhen. GAM ist geografisch breit gefächert und hat 3.500 Kunden auf fast allen Kontinenten, davon 2.700 in Europa. Die Schweiz, Deutschland, Italien, die USA, die iberische Halbinsel und Lateinamerika sind GAMs grösste Märkte ausserhalb Grossbritanniens sind.

Liontrust und GAM konzentrieren sich beide auf einen exzellenten Kundenservice, und das kombinierte Unternehmen wird Anlegern auf der ganzen Welt ein attraktives Angebot bieten.

Die Fondsmanager und Mitarbeitenden von GAM werden von dem Umfeld bei Liontrust, der erweiterten Distribution, der starken Marke und dem Marketing sowie den Ressourcen des vergrösserten Unternehmens profitieren.

John Ions, Chief Executive von Liontrust, sagte: "Dies ist eine bedeutende Akquisition, die das Wachstum von Liontrust beschleunigt, indem sie unsere weltweite Distribution, unsere Produktkapazität und unsere Investmentteams stärkt.

Liontrust und GAM sind beides kundenorientierte Unternehmen, die Lösungen und erstklassigen Service bieten. Das vergrösserte Unternehmen wird eine Plattform bieten, die einen breiteren Kundenstamm bedienen kann.

Wir sind von der Qualität der Investmentteams bei GAM beeindruckt. Die Gemeinsamkeiten zwischen Liontrust und GAM bestehen darin, dass sich beide für unabhängige und eigenständige Investmentprozesse für jedes ihrer Anlageteams einsetzen und es ihnen ermöglichen, sich auf das Management ihrer Portfolios zu konzentrieren unter Berücksichtigung einer strengen Risiko und Compliance orientierten Kultur.

Liontrust hat sich darauf spezialisiert, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Investmentteams gedeihen können, u.a. durch Distribution, Marketing und eine solide Geschäftsinfrastruktur sowie die Stabilität, die mit der finanziellen Stärke einhergeht.

Liontrust engagiert sich für das internationale Geschäft und die Kundenbeziehungen, die GAM ausserhalb Grossbritanniens aufgebaut hat. Wir freuen uns besonders über die starke Präsenz in der Schweiz, die für die Ursprünge von GAM so wichtig war.

Die Qualität der Investmentteams in den verschiedenen Anlageklassen, die Talente im Unternehmen und die Breite der Distribution bei GAM in Kombination mit den bestehenden Anlagekapazitäten von Liontrust und der starken Marke, dem Vertrieb, dem Marketing und der Kommunikation stimmen mich sehr zuversichtlich, dass wir mit dem vereinten Unternehmen langfristige Werte schaffen werden.

Liontrust und GAM werden eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten und den Service in Zukunft noch besser zu gestalten."

Peter Sanderson, CEO von GAM, sagte: "Ich freue mich, dass wir diese Transaktion mit Liontrust vereinbart haben. Unsere beiden Investmentansätze und -kulturen passen zusammen. Dieser Zusammenschluss ist eine Chance für unsere talentierten Teams bei GAM und für unsere Kunden. Unsere aktiven Anlagestrategien, geprägt von der Überzeugung unserer Experten, werden weiterhin im Zentrum stehen. Das entstehende Unternehmen wird sich auf eine starke Bilanz, ein breiteres Angebot an exzellenten Anlageprodukten und eine globale Vertriebspräsenz stützen können. Damit wollen wir Wachstum zu erzielen, an dem unsere Aktionäre in Zukunft teilhaben können."



David Jacob, Verwaltungsratspräsident von GAM, sagte: "Ich möchte allen meinen Kolleginnen und Kollegen bei GAM für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken, während wir daran gearbeitet haben, die beste Lösung für die Zukunft des Unternehmens zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass die Loyalität unserer Kunden belohnt werden wird, da sie nun von den erweiterten Möglichkeiten und der Stabilität des kombinierten Unternehmens profitieren werden. Unsere Aktionäre waren geduldig, und meine Verwaltungsratskollegen und ich empfehlen ihnen einstimmig, ihre Aktien als Antwort auf das Angebot von Liontrust anzudienen."

-Ende-

Liontrust

Liontrust ist ein unabhängiger, spezialisierter Asset Manager, der 1995 gegründet wurde, seit 1999 an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 250 ist. Liontrust hat seinen Hauptsitz in London mit weiteren Büros in Edinburgh und Luxemburg. Das Unternehmen verfügte am 17. April 2023 über GBP 31.8 Milliarden verwaltete Vermögen. Liontrust ist bestrebt, Anlegern eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, indem es in eine Reihe von globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, nachhaltigen Anlagen und Multi-Asset-Portfolios und -Fonds investiert.

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager, der in seinem Geschäftsbereich Investment Management per 31. März 2023 Vermögen in der Höhe von CHF 23.3 Milliarden (GBP 21.0 Milliarden) verwaltet. GAM verfügt über eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Liontrust

Teneo (Tel: +44 207 353 4200, E-Mail: liontrust@teneo.com) Tom Murray oder Stephanie Mackrell

GAM

Charles Naylor

Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

