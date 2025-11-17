Lipella Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lipella Pharmaceuticals stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lipella Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -1,290 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at