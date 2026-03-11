|
11.03.2026 06:31:29
Lipocine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lipocine lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Lipocine vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Lipocine mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -82,32 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.