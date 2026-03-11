Lipocine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lipocine lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Lipocine vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Lipocine mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -82,32 Prozent verringert.

