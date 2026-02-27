Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,4 Millionen SGD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 51,9 Millionen SGD eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust mit einem Umsatz von insgesamt 237,73 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,89 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 120,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at