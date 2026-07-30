Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,8 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 60,7 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at