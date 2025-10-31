Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58,4 Millionen SGD – ein Plus von 122,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust 26,3 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at