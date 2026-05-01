Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,3 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at