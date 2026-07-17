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17.07.2026 06:31:29
LIPPS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LIPPS präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Es stand ein EPS von 45,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LIPPS noch ein Gewinn pro Aktie von 72,18 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat LIPPS mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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