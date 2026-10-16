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16.10.2026 06:31:29
LIPPS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LIPPS hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 52,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 61,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 192,53 JPY, nach 260,01 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Geschäftsjahr hat LIPPS mit einem Umsatz von insgesamt 4,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,83 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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