LiqTech International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LiqTech International hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LiqTech International 3,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 USD. Im Vorjahr hatten -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,51 Millionen USD – ein Plus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem LiqTech International 14,60 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at