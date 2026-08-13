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13.08.2026 06:31:29
LiqTech International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
LiqTech International veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LiqTech International -0,220 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat LiqTech International im vergangenen Quartal 4,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LiqTech International 5,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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