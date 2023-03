LiqTech International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LiqTech International präsentierte in der am 22.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,020 USD. Im Vorjahresviertel hatte LiqTech International -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,53 Prozent zurück. Hier wurden 4,0 Millionen USD gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,400 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,520 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 18,27 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 15,98 Millionen USD.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,230 USD sowie einen Umsatz von 16,00 Millionen USD prognostiziert.

