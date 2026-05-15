LiqTech International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LiqTech International lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at