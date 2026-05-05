BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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05.05.2026 10:36:14
Liquid Alternatives: Wie Blackrock den Milliardenmarkt neu definiert
Die Nachfrage nach Liquid Alternatives erreicht neue Höchststände – vor allem in den USA. Aber auch in Europa werden sie zunehmend zum Thema. Blackrock positionierte sich früh und sieht alternative Strategien als Schlüssel der künftigen Portfolio-Architektur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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