Liquid Meta Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liquid Meta Capital stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD – eine Minderung von 64,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at