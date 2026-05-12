Liquidia Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liquidia Technologies präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 132,9 Millionen USD gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at