Liquidia Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Liquidia Technologies stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1121,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at