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11.11.2026 06:31:29
Liquidia Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Liquidia Technologies ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Liquidia Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 225,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 314,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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