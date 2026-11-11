Liquidia Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Liquidia Technologies ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Liquidia Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 225,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 314,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at