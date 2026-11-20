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20.11.2026 06:31:28
Liquidity Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Liquidity Services hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Liquidity Services mit einem Umsatz von insgesamt 106,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,92 Prozent verringert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,14 USD gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 477,91 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 476,67 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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