Liquidity Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liquidity Services lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 121,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at