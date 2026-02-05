Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
|
05.02.2026 12:57:57
Liquidity Services, Inc. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Liquidity Services, Inc. (LQDT) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $7.48 million, or $0.23 per share. This compares with $5.81 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, Liquidity Services, Inc. reported adjusted earnings of $12.44 million or $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 6.6% to $77.35 million from $82.81 million last year.
Liquidity Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.48 Mln. vs. $5.81 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.18 last year. -Revenue: $77.35 Mln vs. $82.81 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.29 To $ 0.38
Nachrichten zu Liquidity Services Inc.
|
04.02.26
|Ausblick: Liquidity Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Liquidity Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Liquidity Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Liquidity Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Liquidity Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Liquidity Services Inc.
|27,40
|-1,44%
