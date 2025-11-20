Liquidity Services Shares Jump 14% On Strong Q3 Results

(RTTNews) - Liquidity Services, Inc. (LQDT) rose 13.99 percent, gaining $3.17 to $25.85 on Thursday after the company reported higher third-quarter profit and revenue compared with last year. Net income increased to $7.82 million, or $0.24 per share, from $6.37 million, or $0.20 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.37 per share, and revenue grew 10.4% to $118.09 million.

The stock is trading at $25.85, compared with a previous close of $22.16 on the Nasdaq. Shares have moved between $22.03 and $22.43 so far today, with volume at about 0.05 million shares.

Liquidity Services' 52-week range is $21.85 to $39.72.