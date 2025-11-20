Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
|
20.11.2025 18:48:27
Liquidity Services Shares Jump 14% On Strong Q3 Results
(RTTNews) - Liquidity Services, Inc. (LQDT) rose 13.99 percent, gaining $3.17 to $25.85 on Thursday after the company reported higher third-quarter profit and revenue compared with last year. Net income increased to $7.82 million, or $0.24 per share, from $6.37 million, or $0.20 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.37 per share, and revenue grew 10.4% to $118.09 million.
The stock is trading at $25.85, compared with a previous close of $22.16 on the Nasdaq. Shares have moved between $22.03 and $22.43 so far today, with volume at about 0.05 million shares.
Liquidity Services' 52-week range is $21.85 to $39.72.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liquidity Services Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: Liquidity Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Liquidity Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Liquidity Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25