Liquidmetal Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Liquidmetal Technologies hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at