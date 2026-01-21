Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
|
21.01.2026 23:19:00
Lisa Cook: Supreme Court hinterfragt Trumps Entscheidung zur Entlassung
Es geht letztlich um die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank: Der Supreme Court wird die Entlassung von Fed-Vorständin Lisa Cook möglicherweise für unzulässig erklären, wie die Anhörung zum Fall zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
