AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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11.11.2026 22:26:00
Lisa Su Just Delivered Fantastic News for AMD Investors
AMD (NASDAQ: AMD) CEO Lisa Su has a great track record. She resurrected the company from irrelevance and is now leading it into the age of AI. The stock has had a rough few weeks, as it reached an all-time high in early October, then proceeded to sell off by about 25%. However, it got a bit of a bounce after it delivered its latest earnings report on Nov. 3, and that's all thanks to some items that Su has positioned AMD to take advantage of, as well as some forward-looking comments she gave.
But does that make AMD a buy right now? Let's take a look.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
22:34
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|527,60
|5,70%
|S & U PLC
|23,20
|0,00%
|S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
|0,84
|-1,18%
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