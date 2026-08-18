S & U Aktie

S & U für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKSX / ISIN: GB0007655037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 22:23:01

Lisa Su Says AMD's Server Revenue Will Grow More Than 80% This Half -- and That's Not the AI Accelerator Business

"In server CPUs with very strong customer demand and improved supply, we now expect server revenue to grow more than 80% year-over-year in the second half of 2026 and more than 70% for the full year 2027, off a much higher base," said AMD (NASDAQ:AMD) CEO Lisa Su on the company's second-quarter earnings call in early August.The remarkable part of that forecast is what the numbers are attached to. They describe AMD's server CPU business (the EPYC processors that run ordinary computing workloads), not the Instinct accelerators that are the company's direct play on artificial intelligence (AI).The traditional side of AMD's data center segment, in other words, is now guided to grow at rates investors usually associate with the AI build-out itself.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu S & U PLC

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu S & U PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs 0,84 -1,18% S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
S & U PLC 22,60 -0,88% S & U PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:09 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen