AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
19.11.2026 04:18:23
Lisa Su Sells 70,000 Shares for $35.5 Million as AMD Stock Pops 147% in 2026: Her Direct Holdings Fall 2.32%
This article Lisa Su Sells 70,000 Shares for $35.5 Million as AMD Stock Pops 147% in 2026: Her Direct Holdings Fall 2.32% originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anthropic, Nvidia, AMD, CoreWeave, Siemens Energy, Siemens - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
17.11.26
|Anthropic, Nvidia, AMD, CoreWeave, Siemens Energy, Siemens - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|441,35
|-8,49%
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