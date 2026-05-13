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13.05.2026 06:31:29
Lisata Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lisata Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,50 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,550 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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