Lisata Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lisata Therapeutics hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at