LITALICO Media Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LITALICO Media Solutions hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 27,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LITALICO Media Solutions 18,94 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,26 Milliarden JPY – ein Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LITALICO Media Solutions 9,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at