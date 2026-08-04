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04.08.2026 06:31:29
LITALICO Media Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LITALICO Media Solutions hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 25,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LITALICO Media Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 15,83 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 10,84 Milliarden JPY gegenüber 9,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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