LITALICO Media Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LITALICO Media Solutions gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 18,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LITALICO Media Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 13,23 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,48 Prozent auf 9,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at