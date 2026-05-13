LITALICO Media Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LITALICO Media Solutions hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 30,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 77,54 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LITALICO Media Solutions 67,27 JPY je Aktie eingenommen.

LITALICO Media Solutions hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 38,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 33,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at