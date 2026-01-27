LITALICO Media Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LITALICO Media Solutions hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

LITALICO Media Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,72 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,21 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent auf 9,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at