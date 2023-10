Litauen holt Bürger mit Militärmaschine aus Israel

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird mit einer Militärmaschine rund 35 Bürger aus Israel abholen. Das Transportflugzeug sollte am Mittwochabend in Tel Aviv abheben und in die Türkei fliegen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Vilnius. Von dort sollen die Passagiere je nach Verfügbarkeit mit Linienflügen in das baltische EU- und Nato-Land zurückkehren. Nach Angaben der Sprecherin befinden sich derzeit etwa 7 000 litauische Staatsbürger in Israel. Mit einem Charterflug waren zuvor am Mittwoch 97 Litauer und mehr als 40 weiteren Menschen in Vilnius angekommen. Dazu gehören auch zwei Pilger-Gruppen, die sich während der Hamas-Angriffe auf Israel im Westjordanland aufhielten./awe/DP/ngu