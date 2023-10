Litauen holt erneut Bürger mit Militärmaschine aus Israel

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird mit einer Militärmaschine erneut rund 30 seiner Bürger aus Israel ausfliegen. Das Transportflugzeug soll am Donnerstagabend in Tel Aviv abheben und in die Türkei fliegen, teilte das Außenministerium in Vilnius mit. Dort werde dann die Maschine noch bis zum 15. Oktober in Bereitschaft verbleiben. Zuvor hatte das Flugzeug der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes am Mittwochabend bereits 29 Passagiere von Tel Aviv nach Antalya befördert. Von dort sollten diese mit Linienflügen in ihre Heimat zurückkehren. Nach Angaben einer Sprecherin des Außenministeriums befinden sich derzeit etwa 7 000 litauische Staatsbürger in Israel./awe/DP/zb