Litauen: Luftraum an Grenze zu Belarus bleibt gesperrt

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Februar 2026 verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes.

Litauen hatte die Sperre im August angesichts möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen verhängt und bereits einmal bis Dezember verlängert. Sie soll nun weiter gelten, bis die jüngsten Gesetzesänderungen in die Praxis umgesetzt worden sind. Diese erlauben es der litauischen Armee, Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren.

Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum von Litauen eingedrungen. In Reaktion darauf waren Gesetzesänderungen erarbeitet und vom Parlament beschlossen worden. Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist./awe/DP/mis

