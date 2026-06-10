Daimler Truck Aktie
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10.06.2026 12:31:00
Litauen setzt auf Fahrzeuge von Mercedes-Benz und Daimler Truck - Aktien geben nach
Die Auslieferung der Fahrzeuge der G-Klasse von Mercedes-Benz sowie der Militärlaster-Modelle Zetros, Arocs und Unimog von Daimler Truck soll zwischen 2026 und 2032 erfolgen. Finanziert werden soll die Beschaffung teils mit Hilfe eines Rüstungskredits aus dem sogenannten Safe-Programm der EU, hieß es in der Mitteilung.
Nach Ministeriumsangaben handelt es sich bei der Anschaffung um "eine der größten Investitionen in die Logistik der litauischen Streitkräfte". Die Fahrzeuge sollen den effizienten Transport von Truppen, Waffen und Nachschub sicherstellen und die Einsatzbereitschaft der Armee stärken.
Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf.
Die Mercedes Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 47,52 Euro, während die Daimler Truck-Aktie 0,46 Prozent auf 41,06 Euro nachgibt.
/awe/DP/stw
VILNIUS (dpa-AFX)
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