Litauen und Island führen Allianz zur Minenräumung in Ukraine

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen und Island werden eine Allianz zur Räumung von Minen in der von Russland angegriffenen Ukraine anführen, an der sich mehr als 20 Länder beteiligen wollen. Darüber sei in Brüssel eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Mittwochabend mit.

"Der erste wichtige Schritt ist getan und wir haben große Arbeit vor uns. Wenn die Situation bei der Ausbildung von Soldaten im Bereich der Minenräumung derzeit zufriedenstellend ist, ist der Bedarf an Ausrüstung kritisch", erklärte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas.

Litauen selbst werde deshalb gepanzerte Mannschaftstransporter und 1,2 Millionen Euro für die Minenräumung bereitstellen. Das baltische EU- und Nato-Land kündigte zudem an, der Ukraine weitere Militärhilfe leisten zu wollen./awe/DP/jha