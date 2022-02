Litauen und Lettland begrüßen deutsche Waffenlieferungen an Ukraine

VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - Die baltischen Staaten Litauen und Lettland haben den deutschen Kurswechsel in der Ukraine-Krise gelobt. "Ich begrüße die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, die Ukraine mit Panzerabwehrwaffen und Raketen zu versorgen. Es ist ein großer Durchbruch in unseren gemeinsamen Bemühungen, den Verteidigern der Ukraine zu helfen", schrieb der litauische Präsident Gitanas Nauseda am Samstag auf Twitter. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics twitterte: "Danke, Deutschland, das ist die richtige Entscheidung."

Die beiden EU- und Nato-Länder hatten zuvor bereits selbst in den USA hergestellte Stinger-Flugabwehrraketen in die Ukraine geliefert./awe/DP/stk