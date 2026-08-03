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03.08.2026 06:31:29
Lite-On Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lite-On Technology präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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